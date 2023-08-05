Ірина Геращенко: медики на передовій просять не за себе, а за військових – їм потрібні дрони, тепловізори, снаряди

Ірина Геращенко поділилась світлинами на своєму телеграм-каналі.

"В стабілізаційному центрі, розташованому в сільській амбулаторії на Бахмутському напрямку, після тижнів пекла пару останніх днів певне затишшя. Завезли з Марією Іоновою перевʼязочні матеріали й трохи медикаментів, ну, й куди ж без "Київського торту". Нас пригощають гарячою кукурудзою, медики, які повернулися з чергування на лінії фронту, сплять, їх колеги розповідають депутатці Європарламенту Віолі фон Крамон про найстрашніші на цьому напрямку зиму-весну", – пише Геращенко.

Ірина Геращенко разом з колегою по фракції Марією Іоновою та депутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон привезли сюди допомогу.

"Володимиру Веселовському 36 років, в нього чудова англійська. В мирному житті – дитячий ортопед, директор приватної клініки у Франківську. Вже 1,5 року він тут, як і його колеги з Тернополя, Хмельницького, Києва. Тут постійні обстріли, а місяць тому "гради" впали в пару метрах від госпіталю, повибивавши вікна і пошкодивши фасади", – зауважує депутатка.

"Хлопці розповідають про свої напрацьовані техніки реанімації, скільки хвилин можуть робити штучне дихання і в яких умовах доводиться працювати, аби врятувати наших воїнів. Тут треба більше сучасних швидких. Але медики просять не за себе, а за хлопців на передовій. Дрони, тепловізори, снаряди, те, що вбереже нашим воїнам життя. Рада, що наші європейські друзі не побоялися приїхати сюди, за 10 км від лінії фронту, аби побачити правду самим. Хочу, аби всі наші воїни жили! Для цього потрібно більше зброї", – резюмує Ірина Геращенко.

Раніше стало відомо, що депутатка Європейського парламенту, віцеголова Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон разом з Іриною Геращенко та Марією Іоновою побувала на Донеччині.

"Ми говорили про зброю, що її треба набагато більше і вона потрібна зараз. І коли такі прохання звучать з вуст військових, в 10 км від фронту, впевнена, це матиме більший ефект. Віола до 22-го року неодноразово бувала на Донбасі. Вона шокована руйнаціями Краматорська і навколишніх селищ. Європарламент має знати правду про геноцид, який росіяни влаштували українцям", – наголошує спрівголова фракції.

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з Віолою фон Крамон обговорив стан виконання Україною умов Єврокомісії для започаткування переговорів про вступ та стратегічне значення відповідного позитивного рішення лідерами ЄС до кінця 2023 року.