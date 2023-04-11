Ісламські та тюркські республіки в РФ вже готові до самостійного життя, - політексперт Цибулько
Ісламські та тюркські республіки у Росії уже є напівавтономними та готовими до самостійного життя - варто лише перетягнути гайку і цілісність РФ трісне
Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Володимир Цибулько.
"Владна спадщина може бути під гарантії безпеки і життя Путіна. Він не вічний і навіть, якщо вони будуть двійниками імітувати публічну присутність, то колективний Путін мусить якось переінстальовуватися або верифікуватися. Нинішній Путін верифікувався через фальшовані вибори - елемент підтримки більшості є у цій владі. Влада колективного Путіна хоче опиратися на колективну волю російського населення через що, вони будуть грати у збереження електорального ядра та уникнення кримінальної відповідальності за свої дії", - зазначив він.
На думку Цибулька, для них є варіант глухої оборони оточеної з усіх боків фортеці і це спрощує механіку збереження влади, але це не дозволяє їм розвивати країну.
"Деградація країни в обмін на особисту владу та безпеку. Цей механізм мало прогнозований і може призвести до масових заворушень і відвалу цілих територій від Росії. По-суті, цей сценарій дуже нагадує СРСР. Здавалось, що він настільки заклепаний та забетонований, що жодна республіка від нього не відвалиться. Зараз республіки ісламські та тюркські у РФ вже напівавтономні і готові для самостійного життя. Варто лише перетягнути гайку і все трісне", - підсумував експерт.
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