Є небезпека в тому, що Захід дає гроші на відбудову України одній людині, - історик Тімоті Снайдер
Захід у питанні відбудови України має не віддати всі гроші центральній владі, а співпрацювати з усіма областями, з усіма містами і містечками
Про це в інтерв'ю Еспресо заявив історик Тімоті Снайдер.
"Щодо того, про що ми повинні турбуватися в майбутньому, так це те, як відбудувати Україну, і небезпека для вас полягає в тому, що ми даємо занадто багато грошей одній людині. Ми не повинні цього робити. Ми, Америка, Захід і так далі, повинні знайти всі ці сотні неурядових організацій і допомагати їм. Ми маємо співпрацювати з усіма областями, з усіма містами і містечками допомагаючи їм", - зазначив він.
За словами Снайдера, тут справа не в Україні, а в тому, що як показує історія, це варто робити не централізовано.
"Ми не хочемо, щоб Україна опинилася в ситуації, коли центральна влада раптом отримає всі ці кошти. Справа не в особистостях, а в структурі. Якщо нам вдасться це зробити, я уже бачу і уявляю Україну, яка буде кращою, ніж Україна 2021 року, з кращим громадським транспортом, кращими міськими площами, кращим Харковом, хоча мені дуже подобається Харків, з сучасними містами та чудовими дорогами. Всього цього можна досягти, якщо правильно провести реконструкцію", - підсумував історик.
Повне інтерв'ю з американським істориком Тімоті Снайдером буде опубліковане 26 березня о 20:00 на сайті Еспресо.TV. Водночас його транслюватимуть у прямому ефірі Еспресо та на YouTube Еспресо.
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