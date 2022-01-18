Існує ризик включення ОРДЛО до складу Росії, - Боррель

Про це він сказав під час засідання Європарламенту в Страсбурзі, передає Euractiv.



Боррель заявив, що українські регіони, які контролюються Росією, "все далі й далі віддаляються від України" та стають "все ближче й ближче до Росії". За його словами, існує ризик поступового "де-факто" включення ОРДЛО до складу Росії.



Представник ЄС наголосив, що війна на Сході України триває уже вісім років, і з того часу, як у 2014 році були проголошені терористичні "ЛНР" та "ДНР", було вбито понад 13 тис. людей. Відтак Боррель зазначив, що нинішнє посилення російських військ біля українського кордону викликає в Заходу масовий страх.



Проте на думку представника ЄС, "масована" атака Росії на Україну "не є найбільш вірогідним сценарієм". Проте агресія РФ може бути не лише збройною, наголосив Боррель, а і є "інші можливості атак, наприклад, кібератаки". Він нагадав про хакерську атаку на українські урядові сайти в ніч з 13 на 14 січня, і те, що із цим пов'язують РФ.



Боррель додав, що РФ зіштовхнеться з наслідками у разі військової агресії проти України. Зокрема, із санкціями, які, як повідомив Боррель, будуть обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 24 січня в Брюсселі.

Раніше Боррель заявляв, що РФ намагається розколоти Захід намаганням вести переговори зі США та НАТО щодо ситуації навколо України без участі ЄС.

Згодом він заявив, що ЄС і США мають тісну координацію у реагуванні на агресивну поведінку Росії і не гратимуть у політичні ігри РФ, яка намагається їх розділити.