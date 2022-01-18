Існує ризик включення ОРДЛО до складу Росії, - Боррель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що тимчасово окуповані Російською Федерацією території Донецької та Луганської областей все більше віддаляються від України
Про це він сказав під час засідання Європарламенту в Страсбурзі, передає Euractiv.
Боррель заявив, що українські регіони, які контролюються Росією, "все далі й далі віддаляються від України" та стають "все ближче й ближче до Росії". За його словами, існує ризик поступового "де-факто" включення ОРДЛО до складу Росії.
Представник ЄС наголосив, що війна на Сході України триває уже вісім років, і з того часу, як у 2014 році були проголошені терористичні "ЛНР" та "ДНР", було вбито понад 13 тис. людей. Відтак Боррель зазначив, що нинішнє посилення російських військ біля українського кордону викликає в Заходу масовий страх.
Проте на думку представника ЄС, "масована" атака Росії на Україну "не є найбільш вірогідним сценарієм". Проте агресія РФ може бути не лише збройною, наголосив Боррель, а і є "інші можливості атак, наприклад, кібератаки". Він нагадав про хакерську атаку на українські урядові сайти в ніч з 13 на 14 січня, і те, що із цим пов'язують РФ.
Боррель додав, що РФ зіштовхнеться з наслідками у разі військової агресії проти України. Зокрема, із санкціями, які, як повідомив Боррель, будуть обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 24 січня в Брюсселі.
- Раніше Боррель заявляв, що РФ намагається розколоти Захід намаганням вести переговори зі США та НАТО щодо ситуації навколо України без участі ЄС.
- Згодом він заявив, що ЄС і США мають тісну координацію у реагуванні на агресивну поведінку Росії і не гратимуть у політичні ігри РФ, яка намагається їх розділити.
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