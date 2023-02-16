Іспанія першою у Європі запровадила оплачувану "менструальну відпустку"

Про це повідомляє Euronews.

Право на відпустку мають ті жінки, що страждають на судоми, нудоту, запаморочення та інші симптоми менструації, що заважають роботі. Для отримання відпустки потрібна довідка від лікаря, а державна система соціального забезпечення оплачує рахунок. Це перше подібне рішення у Європі.

"Буде опір цьому закону, так само як був і буде опір застосуванню всіх феміністичних законів. Тож ми маємо працювати, щоб гарантувати, що коли цей закон набуде чинності, він буде виконуватися", - сказала міністерка з питань рівності Іспанії Ірене Монтеро

Цей законопроєкт є частиною ширшого пакету щодо сексуальних і репродуктивних прав, який передбачає дозвіл будь-кому віком від 16 років робити аборт або змінювати стать у посвідченні особи.