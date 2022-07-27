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Іспанія просить парламент ЄС зробити каталонську першою регіональною мовою

27 липня, 2022 середа
20:40
Світ

Іспанський уряд планує звернутися до Європарламенту з проханням розглянути дозвіл на офіційне використання каталанської мови у парламенті

Про це інформує Reuters.

Мадрид представить цю пропозицію Раді парламенту в Брюсселі та працюватиме над тим, аби зібрати підтримку серед більшості членів ради. Регіональні та центральні уряди Каталонії очікують схвалити зміни до кінця 2022 року.

Якщо пролунає відповідний запит від регіональних урядів, Іспанія також має намір звернутися до Європарламенту з проханням використовувати й дві інші офіційні регіональні мови - баскську та галісійську.

За словами речника парламенту, для того, щоб мову було оголошено офіційною, необхідно, аби уряд країни-члена ЄС подав про це чіткий запит і отримав одностайне схвалення від Ради ЄС.

Як передає Reuters, каталонська мова широко поширена в Каталонії разом з іспанською, а також використовується з певними варіаціями в двох сусідніх регіонах. Її використання було припинено під час диктатури генерала Франсіско Франко в Іспанії в 1939-1975 роках.

Сепаратистський уряд Каталонії намагається захистити та популяризувати використання каталонської мови після кількох недавніх судових баталій між громадянами та групами, які прагнуть обмежити її використання в державних школах.

Про план звернутися до Європейського парламенту за дозволом на його використання було оголошено після переговорів з іспанським лівим коаліційним урядом, який зайняв більш примирливий підхід до сепаратистів, ніж його консервативний попередник.

Наразі в Європейському парламенті існує 24 офіційні мови, і будь-яка нова мова потребуватиме значних додаткових вимог щодо перекладу.

Зазначається, що каталонські націоналістичні партії давно наполягають на використанні мови в європейських установах.

Вони стверджують, що північно-східний регіон Іспанії має більше населення - понад 7 мільйонів людей - ніж деякі країни ЄС, штибу Данії, Хорватії та Словенії, національні мови яких використовуються в парламенті блоку.

Як заявив міністр у справах уряду Іспанії Фелікс Боланос на брифінгу для ЗМІ, країна також намагатиметься розширити використання каталонської мови в палаті національного Сенату.

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Європарламент
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