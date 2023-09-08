Іспанія розтрощила Грузію у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою Іспанії з рахунком 7:1. Хет-триком у ворота Грузії відзначився Альваро Мората, ще по голу забили Дані Ольмо, Ніко Вільямс і Ламін Ямал.

Грузини все ж забили сьогодні двічі. Проте один м'яч був у власні ворота, мова про автогол Соломона Квіркелії. А Унай Сімона обіграв Гіоргі Чакветадзе.

Після 4-х матчів лідером групи А є Шотландія, яка виграла всі матчі і має 12 балів. Слідом йде Іспанія з 6 очками (3 зіграні поєдинки), Норвегія (4) і Грузія (4) ділять 3-4 позицію з 4 пунктами.

Кіпр - 0 очок - остання позиція.

Євро-2024. Кваліфікація

5-й тур

8 вересня

Грузія - Іспанія 1:7

Голи: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 66, Квіркелія, 27 (авт.), Ольмо, 38, Вільямс, 68, Ямал, 74