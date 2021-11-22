Іспанія змінила правила в'їзду для українських туристів

Про це повідомили в посольстві України в Іспанії.



Відтепер, щоб потрапити до Іспанії, українські туристи мають пройти повний курс щеплень від COVID-19.



Йдеться про вакцини, схвалені

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm);

або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Австрія закрила кордони для іноземців.

Правило діє для осіб від 12 років.Також українці (зокрема діти), які подорожують до Іспанії, повинні заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або отримати QR-код у додатку Spain Travel Health-SpTH, який перевіряють перевізники перед посадкою й після в'їзду до країни).Крім того, Іспанія дозволила в'їзд для невакцинованих осіб (за умови надання довідки про негативний результат тестування на COVID-19), якщо причина відвідання країни належить до пункту "суттєві подорожі".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb