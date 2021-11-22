Іспанія змінила правила в'їзду для українських туристів
Від 22 листопада набули чинності нові правила в'їзду українців до Іспанії
Про це повідомили в посольстві України в Іспанії.
Відтепер, щоб потрапити до Іспанії, українські туристи мають пройти повний курс щеплень від COVID-19.
Йдеться про вакцини, схвалені
- Всесвітньою організацією охорони здоров’я (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm);
- або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).
Також українці (зокрема діти), які подорожують до Іспанії, повинні заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або отримати QR-код у додатку Spain Travel Health-SpTH, який перевіряють перевізники перед посадкою й після в'їзду до країни).
Крім того, Іспанія дозволила в'їзд для невакцинованих осіб (за умови надання довідки про негативний результат тестування на COVID-19), якщо причина відвідання країни належить до пункту "суттєві подорожі".
- Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Австрія закрила кордони для іноземців.
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