Іспанській лоукостер Vueling в грудні відкриє рейси з Києва у Париж
Іспанський лоукостер Vueling з 5 грудня відкриває прямі рейси з Києва у Париж
Про це пише avianews.
Згідно з повідомленням, іспанський лоукостер Vueling з 5 грудня відкриває прямі рейси з Києва у Париж. Авіакомпанія літатиме між містами двічі на тиждень. У грудні польоти виконуватимуться у різні дні, з січня - по вівторках і неділях.
Зазначається, що рейси виконуватимуться з аеропорту Бориспіль у Києві та Орлі у Парижі.
За даними видання найдешевші квитки Київ - Париж на рейси Vueling передбачають перевезення одного місця у салоні літака з габаритами до 40х30х20 см і одної валізи у багажі. Його розміри не мають перевищувати 55х40х20 см, а вага - 10 кг.
Рейс вилітатиме з Парижу о 6:55 і прилітатиме до Києва об 11:05. У зворотному напрямі літак відправлятиметься о 12:10 та прибуватиме о 14:35.
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