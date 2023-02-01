ISW: Окупанти переоцінюють свої військові можливості для просування на Донеччині

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують слова ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який заявив, що захоплення окупантами Бахмута дозволить Росії просунутися до Краматорська і Слов'янська. Також він стверджував, що гіпотетичне захоплення росіянами Вугледара дозволить їм розпочати наступальні операції на Курахове, Мар'їнку та Покровськ – попри нездатність російських військ захопити Мар'їнку з 17 березня 2022 року, коли міністерство оборони Росії неправдиво заявило про захоплення цього населеного пункту.

А засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин раніше стверджував, що середня швидкість просування росіян навколо Бахмута становила близько 100 метрів на добу, і російським військам знадобилося 8 місяців, щоб просунутися з окупованої Попасної Луганської області та Світлодарська до нинішніх позицій у районі Бахмута (відстані 25 км і 22 км відповідно), розповіли в Інституті.

Пушилін також стверджував, що російські війська захоплять Авдіївку, але не надав жодних пояснень, як російські війська прорвуть майже дев’ятирічні українські укріплення навколо населеного пункту

"Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Бахмуту додатково демонструють, що росіяни продовжують стикатися з проблемами в точній оцінці співвідношення часу та простору з урахуванням свого військового потенціалу", - пояснили аналітики.

Також експерти зазначили, що російські регулярні війська, можливо, замінюють виснажені сили ПВК Вагнера, перекидаючи їх з Бахмута на лінію фронту на Півдні України.

На думку експертів, міністерство оборони Росії, можливо, намагається повністю витіснити сили ПВК Вагнера під Бахмутом і представити російську структуру військового командування як єдиного переможця навколо Бахмута, якщо припустити, що російські війська, врешті-решт, візьмуть місто.

Основні висновки ISW

Введення російських регулярних військ на бахмутський фронт відтермінувало кульмінацію наступу групи Вагнера на місто. Прогноз ISW від 27 грудня про те, що російський наступ на Бахмут досягнув кульмінації, виявився неточним

У ISW вважають надзвичайно малоймовірним, що російським військам вдасться здійснити швидке оточення українських сил у Бахмуті

Російські регулярні війська можуть замінити виснажені сили ПВК Вагнера, передислокувавши їх з Бахмута на лінію фронту в Запорізькій області

Українські офіційні особи та експерти ISW збігаються в оцінці щодо неминучого наступу російських військ у найближчі місяці. Аналітики також припускають, що українські війська планують розпочати більш масштабний контрнаступ

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