"IT-армія продовжує потужний контрнаступ на кіберфронті": у Мінцифри прокоментували атаку на держоргани РФ
Наша IT-армія продовжує потужний контрнаступ на кіберфронті
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Сьогоднішня ціль — держпослуги РФ. Це тільки початок, а ефект вже відчутний. Раджу росіянам приготуватися, далі буде ще багато "приємних несподіванок", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі.
Також він закликав долучатись до IT-армії України, щоб разом знищувати РФ на кіберфронті.
- Раніше у Мінцифри повідомляли, що з 13 по 19 червня IT-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.
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