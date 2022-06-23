Про це повідомив мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі в ході зустрічі з Міністром фінансів України Сергієм Марченком, йдеться в релізі Мінфіну.

За словами Горі, Італія продовжить залучати кошти на відновлення міста Буча, яке зазнало значних руйнувань від російських військ.

При цьому у квітні італійська гуманітарна організація Cesvi зі штаб-квартирою у Бергамо ухвалила рішення про виділення перших 500 тис. євро на відновлення Бучі.

Муніципалітет Бергамо готовий виступити одним з донорів для відбудови комунальної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери Бучі, зазначив Горі.

У пріорітеті відновлення міста на Київщині – відбудова зруйнованої інфраструктури, житла, переобладнання парків спеціальної техніки, зокрема автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин та громадського транспорту, зазначає Мінфін.

Нагадаємо, у районі Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина.

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