Італія продовжить фінансувати відновлення Бучі, - мер Бергамо
Італія уже ухвалила рішення про виділення перших 500 тис. євро на відновлення Бучі і продовжить фінансувати відбудову міста
Про це повідомив мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі в ході зустрічі з Міністром фінансів України Сергієм Марченком, йдеться в релізі Мінфіну.
За словами Горі, Італія продовжить залучати кошти на відновлення міста Буча, яке зазнало значних руйнувань від російських військ.
При цьому у квітні італійська гуманітарна організація Cesvi зі штаб-квартирою у Бергамо ухвалила рішення про виділення перших 500 тис. євро на відновлення Бучі.
Муніципалітет Бергамо готовий виступити одним з донорів для відбудови комунальної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери Бучі, зазначив Горі.
У пріорітеті відновлення міста на Київщині – відбудова зруйнованої інфраструктури, житла, переобладнання парків спеціальної техніки, зокрема автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин та громадського транспорту, зазначає Мінфін.
- Нагадаємо, у районі Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина.
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