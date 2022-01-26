Італійський топ-клуб позбувся одного з найпровальніших футболістів у своїй історії
Італійський "Лаціо" відпустив косоварського форварда Ведата Мурікі в оренду
Про це повідомляє Calciomercato.
Другу половину цього сезону Ведат Мурікі проведе в оренді в іспанській "Мальорці". В іспанців є право викупу гравця за 13 млн євро.
Мурікі перейшов до "Лаціо" у 2020 році з "Фенербахче" за 20 млн євро. У римському клубі 27-річний косовар провалився і його трансфер вважається одним з найневдаліших в історії.
Перехід косовара в "Лаціо" є найдорожчим для італійців з сезону 2009/2010. Цей трансфер входить у топ-10 найвитратніших в історії клубу. Але за 43 матчі форвард забив лише 2 голи і є одним з тих, хто очолює рейтинг найганебніших переходів в історії "Лаціо".
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