Іво Бобул зізнався, що отримував пропозицію від КДБ бути стукачем

Про це він сказав в інтервʼю "Слава +".

Музикант Іво Бобул, який у 1981 році став солістом ВІА "Жива вода" Чернівецької обласної філармонії, розповів, що до нього приходили представники КДБ. Він зазначив, що йому пропонували стати стукачем.

"Я відмовився, мав проблеми гастрольні. Мене відправляли туди, де нога людини не ступала на сцені. Усе було. Але моя совість чиста перед собою. Нікого не здав", - поділився артист.

Він пригадав, що "Жива вода" співпрацювала нетривалий час з московським гуртом "Аракс".

"У них не було клавішних, а у нас не було голосової апаратури. Ми скантувалися і зробили дуже багато концертів по всій Україні. Ми їм давали свої клавіші, вони нам давали свою голосову апаратуру. І останній концерт у нас був у Харкові. Ми приїхали в Харків і одразу поїхали в парк, там, де [павільйон] "Мушля". Приїжджаємо, дивимося на сцену, що вся апаратура розібрана, і нічого не розуміємо", - розповів Бобул.

Співак пояснив, що представники відділу боротьби з розкраданням соціалістичної власності, більш відомого як російськомовна абревіатура ОБХСС, розкручували їхню апаратуру. Деяких членів команди посадили, музикантів "Аракса" відправили у Москву, а Іво Бобул поїхав з командою назад.

КДБ намагалися дізнатися в Бобула, звідки музикант Юрій Шаріфов брав гроші, маніпулювали розвитком карʼєри артиста, погрожували, що не дадуть розвиватися. Утім, за словами музиканта, він не пішов на співпрацю.

