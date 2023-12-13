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Іво Бобул зізнався, що йому не везло з жінками, та знову назвав їх меркантильними

13 грудня, 2023 середа
10:18
Культура Іво Бобул

Український співак Іво Бобул, який 4 рази був одружений, розповів про свої стосунки з жінками та що вважає своєю помилкою у шлюбах

Про це він сказав в інтервʼю "Слава +".

70-річний український музикант румунського походження Іво Бобул у відвертій розмові зі Славою Дьоміним поділився, що йому не щастило в особистому житті.

"Мабуть, я комплексував. Про себе думав, що не так одягався, не так було все. Треба було кудись піти, а може у мене грошей не було", - пригадав він юність.

Співак зізнався, що його перше кохання було невзаємним. Кохана обрала іншого, імовірно, через гроші.

"Вона пішла з іншим хлопцем, бо той був багатий, а я був бідний. Це було перше розчарування в цьому, коли ти розумієш, що в житті не так, як пишуть у книжках, у фільмах показують. Життя зовсім інше. Жорстоке, непередбачуване, - заявив Бобул. - Мені не везло, чесно кажучи, з жінками".

Артист був одружений 4 рази. Перший шлюб протривав 3 місяці, у пари народився син. Іво Бобул вважає, що вони розлучилися через тещу, яка його не сприймала і налаштовувала доньку проти чоловіка.

"Другий раз, коли я одружився, я вже їхав на гастролі, вона загуляла. Я знав з ким, де і як", - зазначив музикант.

Він зауважив, що це сталося тому, що його не було по 3 місяці вдома. З третьою дружиною Лілією Сандулесу "не зійшлись характерами". Відповідаючи на питання, що вважає своєю помилкою в шлюбі, Бобул зауважив: "Мені треба було не одружуватися взагалі. Бо я не був готовий. Я більше любив сцену, я казав, що це моя дружина". 
Співак наголосив, що йому важко "зрозуміти жіночу логіку".

"Я розумів, що жінки - більшість - меркантильні. Хай не ображаються на мене, але це правда. Я бачу багато сімей, де він її лупить, а вона біля нього, любить його. Тут ти артист, відома людина, але не складається, бо щось не так іде. І ти це розумієш, що людина просто для того, щоб прізвище було і щоб гроші були. А  любов - це вже таке", - підсумував Бобул.

Наприкінці лютого український співак Іво Бобул в інтервʼю Еммі Антонюк заявив, що сучасні жінки "скачуть по ліжках у пошуках принца" та "не мають душі". Це інтервʼю викликало великий резонанс. Багато хто засудив подібні висловлювання артиста. Згодом на його сторінці в Instagram зʼявилось розлоге вибачення. Однак концертна директорка Іво Бобула заявила, що Instagram-акаунт співака зламали, тож він не перепрошував за образливі слова про жінок, бо провини немає.

Співачка Ольга Цибульська прокоментувала сексистський скандал за участі артиста Іво Бобула, заявивши, що співаку треба було "пояснити якісь речі", а не "хаяти" його. У середині травня співак заявив, що подасть на Емму Антонюк до суду. Натомість журналістка повідомила, що заборону на публікацію інтервʼю не отримувала. 

У листопаді Емма Антонюк розповіла, що їй дуже подобається творчість Іво Бобула, і пояснила, чому запросила його на інтервʼю. Блогерка зазначила, що хотіла побудувати з ним дискусію та подивитися, як він на неї зреагує.

музика
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