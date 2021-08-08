Із числа ветеранів АТО/ООС створили нову футбольну команду

Про це розповідає Еспресо.TV.



"Ми починаємо співпрацювати із керівництвом ЦСКА і створюємо нову футбольну команду із числа ветеранів АТО/ООС "ЦСКА ВБ", - повідомляється на телеграм-каналі "Ветеранського братерства".







Мета - спортивна реабілітація та адаптація ветеранів війни на Донбасі.



Сьогодні, 8 серпня 2021 року, о 18:00 в нової команди почався футбольний матч на столичному стадіо "Темп" (Святошин).





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