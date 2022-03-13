Із Сєвєродонецька, Лисичанська і Рубіжного евакуювали ще тисячу людей, - Нацполіція

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"Сьогодні патрульна поліція Луганської області допомогла вивести та евакуювати 1000 людей з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного. З підвалів і сховищ… Як правило, це були діти і літні люди. А в цей час орки обстрілювали міста", - заявив він.



