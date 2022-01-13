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Ізраїль планує розпочати COVID-вакцинацію немовлят до квітня

13 січня, 2022 четвер
08:11
Світ вакцинація

Медики Ізраїлю заявили, що готуються до вакцинації від коронавірусу дітей молодше п'яти років, починаючи з 6-місячного віку

Про це повідомляє Times of Israel.

Директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашер Шалмон повідомив, що вакцинація дітей з 6-місячного віку може початися вже до квітні.

"В Ізраїлі зараз доступні вакцини для всіх у віці п'яти років і старше. Я вважаю, що до квітня це буде розширено для будь-якого віку старше шести місяців", - зауважив він.

Епідеміолог, радник уряду по коронавірусу професор Надав Давидович зазначив, що батьки не повинні втрачати пильність.

"Діти часто хворіють набагато менше, ніж дорослі, але вони можуть мати PIMS (дитячий запальний мультисистемний синдром, наслідок COVID-19) і тривалий COVID, тому важливі вакцини, і для дітей до п'яти років будуть вакцини", - сказав він.

За його словами, штам "Омікрон" більш заразний серед дітей, особливо в порівнянні з первинною формою вірусу. Тому Ізраїль в майбутньому планує внести вакцинацію від коронавірусу в графік вакцинації для дітей.

"Я припускаю, що коли хвороба стане ендемічною, у нас будуть вакцини проти COVID в рамках регулярного графіка вакцинації, такого як MMR, тому люди, які народяться, отримають графік вакцинації разом з іншими вакцинами", - додав Давидович.

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Ізраїль
діти
вакцина
Вакцинація
Коронавірус
немовлята
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