Ізраїль відмовився від локдаунів: громадян посилено тестуватимуть на коронавірус
Новий уряд Ізраїлю відмовився від локдаунів, натомість значно збільшив обсяги тестування для виявлення випадків інфікування та активно проводить вакцинацію, дозволивши третю вакцину від COVID-19 одним із перших у світі
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова уряду Нафталі Беннет.
“Ми прийняли рішення забезпечити громадян Ізраїлю безкоштовними тестами на антиген, ініціюючи, таким чином, безкоштовне тестування. Крім того, вчора ми оголосили про скорочення ізоляції до 5 днів. Замість введення локдаунів, ми зараз працюємо над пошуком рішень, щоб зберегти економіку і разом подолати пік пандемії коронавірусу", - написав Беннет.
Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я щодня тестує "кожну п'яту людину".
За його словами, завдяки масовому тестуванню населення і ревакцинації урядом був змінений підхід застосування обмежень.
Крім того, Кнесет Ізраїлю ініціює виплати для підприємців, які економічно найбільш постраждали від пандемії, зокрема, через введення локдаунів.
"На цьому тижні ми (парламент — ред.) прийняли рішення про виплату компенсацій підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину", - підсумував голова уряду.
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