Ізраїль відмовився від локдаунів: громадян посилено тестуватимуть на коронавірус

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова уряду Нафталі Беннет.



“Ми прийняли рішення забезпечити громадян Ізраїлю безкоштовними тестами на антиген, ініціюючи, таким чином, безкоштовне тестування. Крім того, вчора ми оголосили про скорочення ізоляції до 5 днів. Замість введення локдаунів, ми зараз працюємо над пошуком рішень, щоб зберегти економіку і разом подолати пік пандемії коронавірусу", - написав Беннет.



Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я щодня тестує "кожну п'яту людину".



За його словами, завдяки масовому тестуванню населення і ревакцинації урядом був змінений підхід застосування обмежень.



Крім того, Кнесет Ізраїлю ініціює виплати для підприємців, які економічно найбільш постраждали від пандемії, зокрема, через введення локдаунів.



"На цьому тижні ми (парламент — ред.) прийняли рішення про виплату компенсацій підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину", - підсумував голова уряду.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb