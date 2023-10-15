Ізраїль вимагає закриття місцевої редакції телекомпанії Al Jazeera через "підбурювання ХАМАСу"
Міністр зв’язку Ізраїлю Шлома Кархі вимагає закриття місцевої редакції телекомпанії Al Jazeera через "підбурювання ХАМАСу" та "потенційну небезпеку для ізраїльських солдатів"
Про це пише Reuters.
Зазначається, що пропозиція закрити Al Jazeera була перевірена ізраїльськими службами безпеки та наразі перевіряється експертами з права. Шлома Кархі повідомив, що після цього її передадуть до уряду.
"Це ЗМІ, яке підбурює, це ЗМІ, яке знімає війська в районах збору за межами Гази... яке підбурює проти громадян Ізраїлю - це пропагандистський рупор. Без сумнівів, що повідомлення представників ХАМАСу проходять через цю станцію. Сподіваюся, ми закінчимо це сьогодні", - додав міністр.
Довідково. Al Jazeera - катарська телекомпанія, зі штаб-квартирами у всьому світі. Раніше піддавалася звинуваченням у пропагандистській діяльності.
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