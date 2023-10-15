Ізраїль вимагає закриття місцевої редакції телекомпанії Al Jazeera через "підбурювання ХАМАСу"

Про це пише Reuters.

Зазначається, що пропозиція закрити Al Jazeera була перевірена ізраїльськими службами безпеки та наразі перевіряється експертами з права. Шлома Кархі повідомив, що після цього її передадуть до уряду.

"Це ЗМІ, яке підбурює, це ЗМІ, яке знімає війська в районах збору за межами Гази... яке підбурює проти громадян Ізраїлю - це пропагандистський рупор. Без сумнівів, що повідомлення представників ХАМАСу проходять через цю станцію. Сподіваюся, ми закінчимо це сьогодні", - додав міністр.

Довідково. Al Jazeera - катарська телекомпанія, зі штаб-квартирами у всьому світі. Раніше піддавалася звинуваченням у пропагандистській діяльності.