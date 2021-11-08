Ізраїльську NSO Group звинуватили у зламі телефонів шістьох палестинських правозахисників

Про це повідомляє Associated Press.



Частина зазначених активістів пов'язана з групами, які звинуватив у тероризмі міністр оборони Ізраїлю Бенні Ґанц.



Першим шпигунське програмне забезпечення виявив дослідник Мохаммед аль-Маскаті та повідомив про це ірландській правозахисній організації Frontline Defenders.



Після того, як в середині жовтня було помічено перші два вторгнення, Бені Ґанц оголосив шість правозахисних палестинських груп терористичними організаціями.



Frontline Defenders та дві палестинські групи заявили, що підозрюють Ізраїль у новій хакерській атаці, а звинувачення у тероризмі назвали прикриттям.



Шпигунське програмне забезпечення Pegasus від ізраїльської компанії NSO Group з 2015 року використовувалося проти журналістів, правозахисників і політичних дисидентів із різних країн, від Мексики до Саудівської Аравії.



Зараження телефону програмою Pegasus надає доступ до всієї інформації, збереженої на пристрої, включно з повідомленнями в реальному часі.



У відповідь на звинувачення у постачанні хакерського програмного забезпечення NSO Group заявила, що не розкриває своїх клієнтів із міркувань безпеки та продає свої послуги лише урядовим установам для використання проти "серйозних злочинів і терору".



Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена включила NSO Group у чорний список і обмежила доступ до їхніх продуктів у країні.



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