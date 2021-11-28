Ізраїльські вчені знають, як за 2 секунди вбити коронавірус, - Jerusalem Post

Такого висновки дійшли вчені з Університету Аріель (Ізраїль). Результати досліджень можуть мати важливе значення для вирішення проблеми дезінфекції середовища і обладнання швидким та ефективним способом, пише The Jerusalem Post.



"Наша лабораторія зосереджена на джерелах електромагнітного випромінювання", - каже професор Моше Ейнат з кафедри електротехніки та співавтор дослідження, нещодавно опублікованого в журналі Environmental Chemistry Letters.



"Цей вид випромінювання працює в режимі міліметрових хвиль, а це означає, що вони мають довжину хвилі близько трьох міліметрів. Для порівняння, випромінювання від мобільного телефону має довжину хвилі близько 30 сантиметрів, а від мікрохвильової печі - близько 12 сантиметрів", - пояснив він.



Зараз ця технологія не може бути спрямована на вірус в організмі людини, "але вона може бути дуже корисною для приміщень, обладнання та будь-яких поверхонь, які повинні бути очищені від будь-якого вірусу та коронавірусу", вважає Ейнат.



У дослідженнях також бере участь молекулярний біолог Габі Герліц.



За словами Гарліца, велика перевага міліметрових хвиль полягає в тому, що вони можуть дуже швидко дезінфікувати поверхню.



"Інші методи, які зараз використовуються для цієї мети, як-от ультрафіолетове випромінювання, займають хвилини, а іноді навіть цілу годину, і, крім того, вони можуть бути токсичними для людей, що робить процес дезінфекції дуже непрактичним", - сказав він.



"Тодія як за допомогою нашої техніки ми знищили майже 99,9% вірусу за дві секунди", - наголосив Гарліц.



При цьому таке випромінювання дуже м’яко діє по відношенню до поверхонь, не нагріваючи їх і не впливаючи на них, тому його можна використовувати на делікатних поверхнях, таких як електронне обладнання.



Вчені також спробували ту ж технологію з поліовірусом і отримали подібні результати.



"Ми хотіли довести, що метод працює з вірусами в цілому", - сказав Гарліц.



На майбутнє дослідники зосереджені на застосуванні даної техніки для дезінфекції води.





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