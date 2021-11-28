Ізраїльські вчені знають, як за 2 секунди вбити коронавірус, - Jerusalem Post
Особливий вид радіації, відомий як міліметрові хвилі, може вбити 99% коронавірусів і поліовірусів з поверхонь протягом двох секунд
Такого висновки дійшли вчені з Університету Аріель (Ізраїль). Результати досліджень можуть мати важливе значення для вирішення проблеми дезінфекції середовища і обладнання швидким та ефективним способом, пише The Jerusalem Post.
"Наша лабораторія зосереджена на джерелах електромагнітного випромінювання", - каже професор Моше Ейнат з кафедри електротехніки та співавтор дослідження, нещодавно опублікованого в журналі Environmental Chemistry Letters.
"Цей вид випромінювання працює в режимі міліметрових хвиль, а це означає, що вони мають довжину хвилі близько трьох міліметрів. Для порівняння, випромінювання від мобільного телефону має довжину хвилі близько 30 сантиметрів, а від мікрохвильової печі - близько 12 сантиметрів", - пояснив він.
Зараз ця технологія не може бути спрямована на вірус в організмі людини, "але вона може бути дуже корисною для приміщень, обладнання та будь-яких поверхонь, які повинні бути очищені від будь-якого вірусу та коронавірусу", вважає Ейнат.
У дослідженнях також бере участь молекулярний біолог Габі Герліц.
За словами Гарліца, велика перевага міліметрових хвиль полягає в тому, що вони можуть дуже швидко дезінфікувати поверхню.
"Інші методи, які зараз використовуються для цієї мети, як-от ультрафіолетове випромінювання, займають хвилини, а іноді навіть цілу годину, і, крім того, вони можуть бути токсичними для людей, що робить процес дезінфекції дуже непрактичним", - сказав він.
"Тодія як за допомогою нашої техніки ми знищили майже 99,9% вірусу за дві секунди", - наголосив Гарліц.
При цьому таке випромінювання дуже м’яко діє по відношенню до поверхонь, не нагріваючи їх і не впливаючи на них, тому його можна використовувати на делікатних поверхнях, таких як електронне обладнання.
Вчені також спробували ту ж технологію з поліовірусом і отримали подібні результати.
"Ми хотіли довести, що метод працює з вірусами в цілому", - сказав Гарліц.
На майбутнє дослідники зосереджені на застосуванні даної техніки для дезінфекції води.
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