Кабмін оновив склад правління Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з постановою уряду, головою правління компанії призначено Олександра Камишіна, який до цього виконував обов'язки голови Укрзалізниці.



Членами правління призначено Григорія Бойка та Євгена Лященка. Крім того, уряд затвердив на посадах членів правління Укрзалізниці Ореста Логунова, Олександра Перцовського та Романа Черніцького.



У пресслужбі зауважили, що вказаний склад правління призначено тимчасово, на період до прийняття загальними зборами акціонерів Укрзалізниці рішення щодо формування правління.



Зазначається, що цим же документом уряд припинив повноваження членів правління Укрзалізниці Франтішека Буреша та Івана Юрика, а також звільнив від виконання обов'язків члена правління Івана Синякова.

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