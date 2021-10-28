Кабмін підтримав впровадження електронних перевірок платників податків

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, Кабмін схвалив проєкт закону про зміни до Податкового кодексу та закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо впровадження електронних перевірок (е-аудиту).



Документ передбачає внесення змін в частині обов'язку платників податків подавати до органів Державної податкової служби експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань, а також про зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік у вигляді стандартного аудиторського файла протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.



У пресслужбі зауважили, що у великих платників податків такий обов'язок виникатиме з 1 січня 2025 року, а у платників ПДВ - з 1 січня 2027 року.



Вказані зміни до законодавства також встановлюють відповідальність платників за неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками стандартного аудиторського файлу.



У відомстві зазначили, що впровадження електронного аудиту удосконалить ризик-орієнтовані підходи на доперевірочному та перевірочному етапах, дозволить підвищити швидкість, точність та ефективність результатів перевірок, створить можливості для платників податків щодо самоперевірки поданої податкової звітності, зменшить кількість податкових запитів до платників податків, зменшить податкові правопорушення та судові спори, зменшить особисті контакти між платником податків та контролюючим органом, знизить вплив людського фактора.

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