Кабмін пропонує спростити умови виробництво спиртової продукції для малих виробників

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, Кабмін схвалив законопроєкт про зміни до законодавства, які спрощують умови виробництва спиртових дистилятів малими виробниками. Це рішення було прийнято в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки.



За словами міністра економіки Олексія Любченка, рішення передбачає спрощення процедури ліцензування виробництва спиртової продукції для малого бізнесу. Зокрема, вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів пропонується зменшити майже у 17 разів.



Так, законопроєкт передбачає зменшення вартості ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників з 500 тис. грн до 30 тис. грн. Документ також розширює перелік спиртових дистилятів, дозволених до використання у виробництві алкогольних напоїв та визнає малими виробниками дистилятів компанії, що їх виробляють, а також виробляють з них спиртні напої, якщо обсяг реалізації не перевищує 10 тис. дал за календарний рік.



У пресслужбі додали, що реалізації документа дозволить спростити доступ малих виробників до ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв, стимулювати розвиток та легалізацію малого підприємництва, а також створити додаткові можливості для переробки сільськогосподарської продукції.

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