Кабмін розпочав підготовку нової програми співпраці з МВФ
Уряд готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка мая розпочатися після завершення чинної програми Stand-By
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 січня.
Зазначається, що співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які видають пільгові кредити, важлива для розвитку.
"Ми хочемо дати старт новим проектам і програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення і досягнення стійкого економічного зростання", — сказав прем'єр.
За його словами, мова йде "про продовження програми макрофінансової допомоги від ЄС, а також про початок нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення дії програми Stand-By, яка актуальна на сьогодні".
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