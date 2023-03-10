Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва оборонних фортифікаційних споруд в окремих областях
Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях України
Про це 10 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони", - написав він.
"Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання Уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування", - додав Шмигаль.
За словами очільника уряду, це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.
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