Про це 10 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони", - написав він.

"Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання Уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування", - додав Шмигаль.

За словами очільника уряду, це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.