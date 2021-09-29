Кабмін затвердив план дій щодо стратегії деокупації Криму

Рішення ухвалили на засіданні уряду, передає Еспресо.TV.

"Cкажу про план заходів щодо виконання Стратегії деокупації Криму. Цей документ сьогодні на уряд винесений, він затверджений. Разом із відповідною стратегією він буде нашої комплексною дорожньою картою, завдяки якій ми повернемо український Крим", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що влада ухвалює комплексні рішення.



"Ми документуємо усі злочини країни-агресора і змусимо Росію платити за це у міжнародних судах. Ми працюємо із нашими країнами-партнерами та у рамках міжнародних організацій, в рамках міжнародних домовленостей, щоб тема Криму постійно була у світовому порядку денному", - наголосив Шмигаль

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