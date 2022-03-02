Кабмін зупинив надання адміністративних послуг на час війни

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на постанову уряду.



"Зупинити строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні", - йдеться у постанові Кабінету міністрів, ухваленій 28 лютого.



Згідно з документом, надання послуг має бути відновлене протягом місяця після припинення чи скасування воєнного стану.



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