Кабмін зупинив надання адміністративних послуг на час війни
Кабінет міністрів постановив призупинити надання адміністративних послуг на період воєнного стану
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на постанову уряду.
"Зупинити строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні", - йдеться у постанові Кабінету міністрів, ухваленій 28 лютого.
Згідно з документом, надання послуг має бути відновлене протягом місяця після припинення чи скасування воєнного стану.
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