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OPINION

"Кадирівці" на лінії фронту: ISW видали інсайд "Правої Справи" за свої розвіддані

Дмитро Снєгирьов
1 червня, 2023 четвер
19:07
Погляд Дмитро Снєгирьов

В Інституті вивчення війни заявили, що Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні "вагнерівців" на кадировців

В огляді ISW зазначається, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК "Вагнера" з Бахмута.

В ISW вказують на те, що Кадиров заявив 31 травня, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області.

Він також сказав, що чеченські підрозділи повинні розпочати "активні бойові дії" і "звільнити низку населених пунктів".

Натомість ще 19 травня аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднив інформацію про те, що російські спеціальні служби вирішили провести "зачистку" приватних мілітарних компаній. Зокрема тих, які формуються за національною ознакою — кадирівських.

"Можна з певною часткою впевненості припустити, що в Кремлі вже розглядають як потенційно небезпечних збройні формування за національною ознакою. І першу чергу — "кадирівські" формування. Оскільки вони останнім часом почали грати певну надто самостійну роль.

Останньою краплею в цьому стали марші мусульман, які нещодавно відбулися по всій Росії і були показовою демонстрацією сили", - йшлося у повідомленні "Права Справа".

Нагадаю, Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті. Примітно, що заява Кадирова про введення чеченських підрозділів до Бахмуту і його "визволення" прозвучала після заяви Пригожина. Тим самим Пригожин ставить Кадирова перед фактом і тому просто не залишається вибору як погодитися.

На думку аналітиків "Права Справа", таким чином, завдяки цій перестановці з подачі спецслужб РФ під ніж потраплять кадирівські мілітарні формування.

За великим рахунком, кадирівські підрозділи були створені, як внутрішня структура для придушення руху спротиву в самій Чечні. Тобто це — поліцейські формування, які спиралися на підтримку місцевої влади, плюс тейповий характер його формування.

Варто згадати, що такі самі поліцейські або "загороджувальні" функції "кадирівцям" командування російського окупаційного угруповання довіряло здійснювати й на тимчасово загарбаній українській території.

Наразі, за інформацією "Права Справа", в зону бойових дій передислоковано підрозділи 96 полку оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ під керівництвом Магомеда Тушаєва.

Крім того, т.зв. "міністерство оборони Росії" заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу "Ахмат" проводять наступальні операції на Мар'їнському напрямку.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

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