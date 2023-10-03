Кадиров підвищить свою 24-річну доньку до віцепрем'єрки Чечні
Голова Чечні Рамзан Кадиров схвалив кандидатуру своєї 24-річної дочки Айшат Кадирової на посаду заступника голови уряду Чечні. Зараз вона обіймає посаду міністерки культури
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"У ході наради Муслім Магомедович Хучієв (голова уряду Чечні, - ред.) вніс пропозицію призначити Айшат Кадирову, яка обіймала посаду міністра культури ЧР, на посаду заступника голови уряду ЧР із соціального блоку", - заявив Кадиров і додав, що підтримав пропозицію.
Глава регіону вважає, що його дочка "внесла великий внесок у покращення діяльності" міністерства культури республіки та здобула досвід роботи.
Також зазначається, що очолити мінкульт Чечні після відставки Айшат Кадирової має колишній віцепрем'єр Чечні Муса Дадаєв. За словами Кадирова, він зарекомендував себе як "видатний професіонал, який зуміє продовжити роботу відомства у позитивному напрямку".
- Напередодні президент Росії Володимир Путін нагородив 24-річну доньку Кадирова медаллю "за багаторічну творчу діяльність" за її "заслуги у розвитку вітчизняної культури".
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