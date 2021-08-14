Кадиров виділив $40 тис. на квіти для себе та уряду Чечні
Комітет державних замовлень повністю підконтрольного Москві уряду Чечні розмістив тендер на придбання букетів для потреб керівника цього суб'єкту РФ Рамзана Кадирова та чеченського уряду
За композиції з троянд, хризантем, лілій та інших квітів з бюджету повністю дотаційної республіки, готові заплатити 3 млн російських рублів - по 3 тисячі за кожен букет. 3 млн рублів, станом на 14 серпня, дорівнюють $40 920, передає Еспресо.TV.
Відповідний тендер №0194200000521004595 розміщено на сайті держзакупівель.
Згідно з технічним завданням, в композиції повинні бути не менше 35 одиночних червоних або білих троянд або кущових гілок з висотою стебла не менше 80 см. Також повинні бути використані не менше чотирьох хризантем, по три гербери і лілії, інші квіти.
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"Необхідна кількість того чи іншого виду букетів і колірна гамма встановлюється замовником в заявці перед кожною поставкою. Квіти повинні бути підібрані в гармонійній кольоровій гамі ... Все суцвіття повинні бути в передрозкритому стані для збільшення терміну свіжості композиції і не повинні мати видимих вад. Композиція повинна бути декорована зеленими рослинами трьох-чотирьох видів ... На вибір замовника має бути надано не менше п'яти варіантів ескізів композицій", - йдеться в технічному завданні.
Букети мають постачатися протягом трьох годин після надходження заявки з адміністрації Кадирова з кінця серпня і до кінця року. Переможця тендеру буде визначено 20 серпня.
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