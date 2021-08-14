Кадиров виділив $40 тис. на квіти для себе та уряду Чечні

За композиції з троянд, хризантем, лілій та інших квітів з бюджету повністю дотаційної республіки, готові заплатити 3 млн російських рублів - по 3 тисячі за кожен букет. 3 млн рублів, станом на 14 серпня, дорівнюють $40 920, передає Еспресо.TV.



Відповідний тендер №0194200000521004595 розміщено на сайті держзакупівель.



Згідно з технічним завданням, в композиції повинні бути не менше 35 одиночних червоних або білих троянд або кущових гілок з висотою стебла не менше 80 см. Також повинні бути використані не менше чотирьох хризантем, по три гербери і лілії, інші квіти.



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"Необхідна кількість того чи іншого виду букетів і колірна гамма встановлюється замовником в заявці перед кожною поставкою. Квіти повинні бути підібрані в гармонійній кольоровій гамі ... Все суцвіття повинні бути в передрозкритому стані для збільшення терміну свіжості композиції і не повинні мати видимих ​​вад. Композиція повинна бути декорована зеленими рослинами трьох-чотирьох видів ... На вибір замовника має бути надано не менше п'яти варіантів ескізів композицій", - йдеться в технічному завданні.



Букети мають постачатися протягом трьох годин після надходження заявки з адміністрації Кадирова з кінця серпня і до кінця року. Переможця тендеру буде визначено 20 серпня.



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