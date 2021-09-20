Кадирова переобрали главою Чечні з результатом 99,7%
Глава Чечні (РФ)Рамзан Кадиров після обробки всіх протоколів набирав 99,7% відсотків голосів на виборах
Про це повідомляє Інтерфакс.
Його опоненти Халід Накаєв від КПРФ та Іса Хаджимурадов від партії "Справедлива Росія – За правду" отримали 0,12% і 0,15% голосів.
Кадиров висувався від путінської партії "Єдина Росія".
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