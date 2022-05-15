Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни - не люди. Не звірі. Вони просто нелюди. Ціла нація (за виключенням прошарку на рівні статистичної похибки), яка втратила остаточно щось віддалено схоже на гуманізм та людяність. Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні 2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк зі сцени Євробачення закликав надати допомогу всім, хто перебуває на "Азовсталі".

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