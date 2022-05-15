"Как вы и просили": російські терористи готують ракети для обстрілу Азовсталі після заклику Kalush Orchestra зі сцени Євробачення допомогти Маріуполю
Перед тим, як бомбардувати завод "Азовсталь", окупанти "підготували" боєприпаси цинічними підписами
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Росіяни - не люди. Не звірі. Вони просто нелюди. Ціла нація (за виключенням прошарку на рівні статистичної похибки), яка втратила остаточно щось віддалено схоже на гуманізм та людяність. Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні 2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, фронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк зі сцени Євробачення закликав надати допомогу всім, хто перебуває на "Азовсталі".
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