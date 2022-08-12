Kalush Orchestra скасували виступ на фестивалі у Чорногорії через російську діджейку

Про це йдеться в Stories за 11 серпня на сторінці гурту в Instagram.



8 серпня гурт Kalush Orchestra записав звернення із проханням до фестивалю Sea Dance у Чорногорії скасувати виступ російської діджейки. Однак організатори відмовилися.

"Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни, рішуче засуджує російське вторгнення та страждання, які сталися в Україні та в будь-якій іншій частині світу, але скасування виступу будь-якого артиста виключно на основі їхньої національності, раси чи релігії суперечить цінностям, які підтримує Sea Dance", - сказали організатори фестивалю.

Тож Kalush Orchestra вирішили скасувати свій виступ.

"На жаль, нам так і не вдалося скасувати виступ російської діджейки на фестивалі 28 серпня в Чорногорії, тому нас там не буде. Ми ідемо самі, тому що виступати з нею на одній сцені немає бажання", - йдеться у повідомленні гурту.

Довідка: Sea Dance Festival - фестиваль електронної та попмузики, який триватиме з 26 по 28 серпня у Будві, Чорногорія. Він є курортною версією знаменитого сербського фестивалю EXIT - найбільшого open air Східної Європи. Kalush Orchestra мали виступати в останній день фестивалю.

Ніна Кравіц - російська музична продюсерка, співачка та діджейка. Вона відкрито не засудила російську агресію проти України і заявила, що "не розуміє ні політики, ні соціальних процесів". Її уже виключили з лайнапів трьох фестивалів: The Crave у Нідерландах, Movement Music Festival у США та PollerWiesen у Німеччині.

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