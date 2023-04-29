Про це він написав на своїй сторінці у мережі Твіттер.

"Минулого місяця під час її візиту до Канади, ми з президентом фон дер Ляєн обговорили підтримку України та українців. Вчора ми продовжили цю розмову й наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо українцям усю необхідну їм підтримку", - заявив Трюдо.

Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою відзначила, що ЄС та Канада разом працюють "над питаннями глобального значення – Україна, Індо-Тихоокеанський регіон, зміна клімату та економічна безпека".

Always great to meet you, dear @JustinTrudeau.



Canada is one of our most trusted partners.



We work together on issues of global importance - Ukraine, Indo-Pacific, climate change and economic security.



And we are jointly preparing an important G7 summit in Hiroshima. pic.twitter.com/WTh5WjA0Y9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2023