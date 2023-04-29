Канада та Європейський Союз погодились надалі підтримувати Україну усім необхідним
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після розмови із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про подальшу підтримку Україну
Про це він написав на своїй сторінці у мережі Твіттер.
"Минулого місяця під час її візиту до Канади, ми з президентом фон дер Ляєн обговорили підтримку України та українців. Вчора ми продовжили цю розмову й наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо українцям усю необхідну їм підтримку", - заявив Трюдо.
Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою відзначила, що ЄС та Канада разом працюють "над питаннями глобального значення – Україна, Індо-Тихоокеанський регіон, зміна клімату та економічна безпека".
- Нагадаємо, 17 квітня очільники міністерств закордонних справ Канади й Великої Британії Мелані Жолі та Джеймс Клеверлі домовились продовжувати довгострокову підтримку України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе