"Скільки буде потрібно": Канада і Британія обговорили потребу України в довгостроковій підтримці
Глави міністерств закордонних справ Канади й Великої Британії Мелані Жолі та Джеймс Клеверлі обговорили довгострокову підтримку для України
Про це Жолі написала у twitter.
Вона відзначила, що країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно.
"Ми обговорювали необхідність довгострокової підтримки України, оскільки вона продовжує боротися за свою свободу. Канада та Велика Британія підтримують український народ з першого дня, і ми маємо намір робити це стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан".
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