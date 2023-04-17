Про це Жолі написала у twitter.

Вона відзначила, що країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно.

"Ми обговорювали необхідність довгострокової підтримки України, оскільки вона продовжує боротися за свою свободу. Канада та Велика Британія підтримують український народ з першого дня, і ми маємо намір робити це стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.