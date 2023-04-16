Канада передасть Україні конфіскований у росіян Ан-124
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан"
Про це він написав у facebook.
Шмигаль розповів, що це здійсниться в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств. Окрім літака, Канада передасть й інші активи російської компанії "Волга-Днепр" на користь України.
"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", - пише прем'єр.
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