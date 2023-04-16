Канада передасть Україні конфіскований у росіян Ан-124

Про це він написав у facebook.

Шмигаль розповів, що це здійсниться в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств. Окрім літака, Канада передасть й інші активи російської компанії "Волга-Днепр" на користь України.

"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", - пише прем'єр.