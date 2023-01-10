Канада вирішила закупити 88 найсучасніших винищувачів F-35

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що перша партія надійде до Канади у 2026 році, а на озброєння ВПС ці літаки повноцінно стануть у 2029-му. Вони замінять бойові машини CF-18 Hornet, які перебувають на озброєнні Канади ще з 1980-х.

У канадському міноборони зауважили, що збройні сили країни отримають найсучаснішу модифікацію літака, обладнану найкращими технологіями.

Ціна літаків залежатиме від дати постачання, перші чотири обійдуться державній скарбниці у 85 млн дол. США кожен.

Додамо, що вперше про намір закупити F-35 оголосив попередній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер у 2010 році. Після перемоги на виборах у 2015-му Джастін Трюдо пообіцяв відмовитися від цієї угоди на користь дешевших літаків, а зекономлені кошти використати на зміцнення флоту. Однак після тривалих перемовин Канада все ж домовилася із Lockheed Martin.

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