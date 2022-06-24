Кандидатство на членство в ЄС покладає на Україну велику відповідальність, і ми не маємо права розчарувати союзників, - Микола Княжицький

Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький в ефірі програми "Говорить великий Львів".

"Зараз дуже важливий момент: нам дають кандидатство на членство в ЄС. Це надзвичайно важливо, адже ми скористалися тією можливістю, але разом з тим це покладає на нас величезну відповідальність. Бо є умови цього кандидатства. А умови - це проведення реформ в країні. І уявіть собі, що українська влада цих реформ не проводить. А ми в цей час під лупою", - пояснює Княжицький.

На його думку, втримати від розчарування Захід можуть тільки чесні реформи в Україні та єдність українського народу. "Захід не зможе відмовити нам, як сильному народу. А якщо ми залишатимемося з елементами корупції, нерішучістю реформ, цим буде спекулювати Росія. Вона і далі вестиме свою пропаганду на Захід. А тим часом

економічна ситуація у європейських країнах і в Сполучених штатах Америки не є найкращою і буде ставати ще гіршою. Блокада Росії, відмова від нафти й газу, втрата економічної можливості торгувати з таким великим ринком - все це буде бити по тих суспільствах. Праві і ультраліві рухи там будуть підніматися", - сказав нардеп.

"Ми маємо стати дорослою відповідальною нацією, де відповідальність і влади, і опозиції, і громадянського суспільства буде настільки високою, що ми не маємо права розчарувати наших союзників, бо від цього залежить наше життя. От якщо це станеться, то ми точно переможемо у цій війні з Росією швидко. Якщо ні, то ми переможемо все одно, але, на жаль, жертви з нашого боку будуть значно більші", - підсумував Микола Княжицький.