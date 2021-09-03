Карантин: Чернівецька область може опинитися в "помаранчевій" зоні, - Осачук
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що Чернівецька область за темпами зростання захворюваності на COVID-19 може опинитися в помаранчевій зоні карантину
Про це Осачук заявив на своїй сторінці в Facebook.
"За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до "помаранчевої" зони. Тільки Державна комісія ТЕБ та НС може визначати зональність та переводити країну з одної зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через "жовту" та опинитися одразу в "помаранчевій" зоні", - сказав Осачук.
Він розповів, що за словами фахівців обласного лабораторного центру, вірусологів, епідеміологів, штам Дельта проявляється в досить простих формах ГРВІ. Але на 5-7 день перебігу хвороби може проявитися дуже сильне загострення, і пацієнту не уникнути госпіталізації.
Осачук додав, що в жовтій та помаранчевій зонах карантину навчальні заклади можуть працювати тільки в тому випадку, якщо 80% педагогічного колективу будуть вакциновані.
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