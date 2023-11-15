Я не зловтішаюся.

Але кармічно правильно, що Дубінський зустріне новий рік у СІЗО.

Бо колись воно ляпало на берегах каналу 1+1 імені Коломойського про Валерію Гонтарєву: "алкагалічка", і пісню якусь подібну співав.

Потім з Лисим із Кварталу співали "Горіла хата, палала".

Бо їх шефа душила жаба. Гонтарєва націоналізувала "ПриватБанк" і не дала вар'ятам банк обікрасти, а тоді ще й продати.

Найкращих керівників люди не помічають. Коли все відбувається, вони скажуть: "Та так і було". І ніхто не знає, на якій межі стояла вся банківська система тоді.

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Іще гірше: Дубінський, коли запроваджували в армії нові вітання — і починалося: "Слава Україні" - "Героям слава!", - верещав фальцетом на плюсах: "ета нацистскає прівєтствіє!".

От коли усім адекватним стало ясно, що бородатий поц працює на російську резидентуру.

Я сподіваюся, що усі 18 машин Дубінського у мами конфіскують і віддадуть бійцям на фронт. А маман, люблячи скорость, возитиме передачки синкові спочатку у СІЗО, а потім на зону.

І тоді багато українців зітхнуть з полегшенням і скажуть: "Є Бог на небі".

А ми таки вітаємося правильно: Слава Україні!

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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