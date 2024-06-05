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Війна з Росією: хроніка
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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 29 травня – 5 червня: російський наступ загальмував, а ЗСУ готують блокаду Криму
Огляд

Карта бойових дій за період 29 травня – 5 червня: російський наступ загальмував, а ЗСУ готують блокаду Криму

Богдан Бачинський
5 червня, 2024 середа
11:05
карта бойових дій Карта. Крим _0506

За тиждень Україна отримала відразу 2 добрі новини: дозвіл бити по російській території американською зброєю, а також літаки дальньої розвідки AWACS, які стануть визначальними для встановлення панування F-16 у небі над лінією фронту

Зміст

Рекордне знищення росіян

Травень став найбільш смертоносним місяцем для окупантів. Тут одночасно наклалися дві події: зс РФ продовжили наступати, а наші воїни врешті отримали більше зброї. Відтак одразу 4 абсолютні рекорди. 37 800 рашистів стали добривом. Це знакова цифра, бо вперше від початку війни ЗСУ знищили за місяць більше, ніж армія РФ зараз здатна мобілізувати. У червні тенденція продовжилася. Якщо нічого не зміниться, то росіяни не тільки втратять можливість наступати, а й у їхній обороні можуть з’явитися суттєві дірки. Загальна мобілізація в Росії може змінити ситуацію, але недарма Путін досі боявся її проводити, адже наслідки можуть бути зовсім неочікуваними.

втрати ворога_ жива сила_0506

Фото: інфографіка


Масове знищення ворожої артилерії виглядає так: 1116 одиниць. Росіяни тотально програють контрбатарейну боротьбу. Яка різниця, що снарядів у них більше, якщо невдовзі проблемою стане, з чого стріляти, адже й у березні та квітні ми знищили близько тисячі артустановок.

втрати ворога_ артилерія_0506

Фото: інфографіка

Вибухнуло 1730 автомобілів. Така велика цифра пов’язана з тим, що у Росії бракує броньованої техніки для постачання солдатів на лінію фронту, тому вони використовують що вдасться. 868 знищених бронеавтомобілів і 416 танків – це другі результати за війну. Ці цифри є вкрай важливими, адже, як виявилося, саме запаси техніки в росіян не є нескінченними. За такого рівня ліквідації їх вистачить ще +/- на рік, а збільшення інтенсивності їх знищення наближають поразку Росії.

втрати ворога_ автотехніка_0506

Фото: інфографіка


Врешті ще один рекорд – 1049 збитих дронів оперативно-тактичного рівня – демонструє, що ЗСУ добре справляються. Цікаво, що із 349 "шахедів", які росіяни запустили у травні, тільки 10 кудись влучили.

Не дивно, що практично по всій лінії фронту наступ рашистів забуксував і є лише окремі ділянки на Покровському напрямку, де вони мали невеликі досягнення.

втрати ворога_ БПЛА_0506

Карта боїв на Харківщині

Лінія фронту на півночі області практично не змінилась. Окупанти все ще не змогли форсувати річку Вовча ні східніше, ні західніше від Вовчанська. Найбільше зусиль вони доклали в районі сіл Бугруватка і Стариця, безрезультатно намагаючись зайти у фланг Силам оборони. Тим часом у самому Вовчанську ЗСУ відбили кілька вулиць у центральній частині міста, зайняли зручніше становище та продовжують витісняти ворога з міста. Саме тут наші військові наловили за один раз понад 60 полонених, а ще скільки ж не встигли здатися. Попри це, зс РФ не покидають цього заміру з наступом на Харків і перекидають сюди підкріплення. Крім форсування річки, вони ще хочуть об’єднати свої два плацдарми та з’єднати фронт біля Вовчанська з угрупованням біля Липців, де росіяни вже кілька тижнів тупцяють на місці. Також не вщухають чутки про наступ на Сумщину, але наразі не відомо, якими ресурсами. Якщо вони й почнуть ще одну кампанію, то точно меншими силами, ніж на Харківщині.

Тим часом дрони ЗСУ знищили в Курській області колону бронемашин, які рухалися в бік України. Крім того, вперше американський HIMARS ударив по Білгородщині та знищив установку С-300. Одну з тих, які кошмарять Харків. Тепер росіянам доведеться відводити свої ППО далі, а відтак Харкову стане трохи легше.

Карта. Вовчанськ_0506

Повзучий наступ на Часів Яр

Місто залишається одним із пріоритетів окупантів, а тому тут не жаліють жодних ресурсів. Літаки десятки разів на день скидають на наших захисників авіабомби. На північному фланзі ворог зі всіх сил намагається прорватися в Калинівку та вийти до Сіверського каналу. Один зі штурмів досягнув околиць села, але ЗСУ відкинули ворога й навіть самі зайняли кілька ворожих позицій на південному заході Богданівки.

По центру росіяни підійшли впритул до південних околиць району "Канал" і намагаються закріпитися за перші будинки. Крім того, вони просуваються вздовж залізниці й до будинків на північних краях району, при цьому не забуваючи увесь час штурмувати в лоб. Очікується, що невдовзі тут розпочнуться запеклі міські бої. Врешті, на південному фланзі ворог так і не зумів закріпитися з іншого берега каналу, але не полишає цих спроб. Як і намірів відкинути ЗСУ з Кліщіївки й Андріївки. Але наразі Сили оборони міцно тримають свої позиції.

Карта. Часів Яр _0506

Пост-Авдіївський фронт залишається найбільш динамічним

Ширина фронту дозволяє ворогу постійно зміщувати акценти своїх атак і забезпечувати просування. Лінія фронту є нестабільною, а ЗСУ все ще не відступили до своїх основних ліній оборони. Цього тижня один з основних ударів росіяни спрямували на захід і південь від села Соловйове та намагалися штурмувати села Сокіл і Новопокровське. Зміщення лінії фронту становило близько 800 м на захід. У районі Семенівки росіяни підрівняли лінію фронту та просунулись на 1,5 км. По трасі на Селидове вони пробилися на 2 км і впритул підійшли до Карлівського водосховища, за яким розташована наша лінія оборони. Водночас на північному фланзі цього фронту росіяни не змогли нічого досягти в районі Новоолександрівки та Кераміка. Саме на Покровському напрямку відбувається найбільше боєзіткнень і тут окупанти зазнають найбільших втрат.  

Карта. Авдіївка _0506

Бій за Красногорівку

За місто точаться дуже активні бої, адже стратегічне розташування Красногорівки робить її важливою і для нас, і для ворога. Росіяни зуміли зайняти ще кілька кварталів у центральній частині міста. Втім ЗСУ зберігають контроль ще над 40%, а особливо – над північною частиною, яка є найбільш щільно забудована, а тому тут легкої прогулянки в окупанта не вийде.

Карта. Красногорівка_0506

Південний фронт знову оживає

Ситуація в Роботиному залишається вкрай складною. Ворогу вдалося закріпитися в центральній частині того, що колись було селом. ЗСУ тримають лінію оборони на північних околицях села. Водночас, окупанти провели наступ між Роботиними і Вербовим та посунули лінію фронту на 700-800 м. на північ від основної лінії оборони, яку колись захопили ЗСУ. В Старомайорську та Урожайному за тиждень лінія фронту не зазнала суттєвих змін. Рашисти й надалі продовжують утримувати більшу частину Старомайорського, але так і не зуміли продовжити наступ в Урожайному, де вони раніше зайшли на південні околиці.

Карта. Роботине_0506

Тим часом, "ожили" інші ділянки фронту, які довший час не давали про себе знати. Так, росіяни атакували на північ від Нестерянки й захопили кілька позицій Сил оборони. Натомість ЗСУ зуміли зайняти кілька позицій біля села Лугівське, на північний схід від Роботиного. Саме ця ділянка торік була однією з тих, де починався контрнаступ. Про якусь серйозну кампанію наразі говорити ще рано, але однозначно влітку фронт на Запоріжжі буде більш динамічним, аніж останні пів року.  

Карта. Крим _0506

Кримський міст – приготуватися!

30 травня 8 "нептунів" за підтримки морських дронів вдарили по російських кораблях у бухті Чорноморська. Зокрема знищили 4 військові катери, а також 2 пороми. Наступного дня нові ракети вразили пороми на лівому березі переправи у Волнах і Чушці, а також інфраструктурні об’єкти в порті «Кавказ». Саме ця поромна переправа слугувала альтернативою Керченському мосту й забезпечувала основні військові перевезення. 4 червня Генштаб повідомив, що ЗСУ завдали повторного удару по поромній переправі в тимчасово окупованому Криму та нафтовому терміналу в Краснодарському краї.

Окрім того, 30 травня ракети знищили російську РЛС "Небо-СВУ", яка була розташована поруч з Армянськом у північній частині Криму.  Радіолокаційна станція вартістю $100 млн контролювала ділянку фронту завдовжки 380 кілометрів. Небо Криму очищають, щоб ракети могли безперешкодно долетіти до цілі. Ймовірно, невдовзі це буде Кримський міст. Хоча загалом увесь Кримський півострів є під прицілом і в межах досяжності ЗСУ.  

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.

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