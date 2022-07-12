Карта знищення російських військових баз 2-11 липня
Після того як українські військові отримали нову високоточну зброю від США, зокрема реактивну артилерію HIMARS, склади, командні пункти та військові бази росіян за лінією фронту почали вибухати по кілька разів на день. Пропонуємо карту досягнень ЗСУ за 10 днів
2 липня – Попасна (Луганщина), вибух складу боєприпасів
3 липня – Мелітополь (Запоріжжя), 2 удари по військових базах РФ
4 липня – Сніжне (Донеччина), військова база РФ
5 липня – Донецьк, вибух бази РФ у "Камаз-Центрі"
5 липня – Кадіївка (Луганщина), вибух декількох складів боєприпасів
6 липня – Великий Бурлук (Харківщина), вибух бази РФ
6 липня – Макіївка (Донеччина), вибух бази РФ
6 липня – Херсон, вибух декількох складів боєприпасів
6 липня – Донецьк, вибух складу боєприпасів
7 липня – Донецьк, вибух нафтобази
8 липня – Шахтарськ (Донеччина), вибух декількох складів боєприпасів
8 липня – Нова Каховка (Херсонщина), вибух декількох складів боєприпасів
9 липня – Алчевськ (Луганщина), вибух складу боєприпасів
9 липня – Шахтарськ, (Донеччина), вибух складів боєприпасів
9 липня – Іловайськ, (Донеччина), вибух складу боєприпасів
9 липня – Хрестівка, (Донеччина), вибух складу боєприпасів
9 липня – Ірміно (Луганщина), вибух складу боєприпасів
9 липня – Харцизьк (Донеччина), вибух складу боєприпасів
9 липня – Чорнобаївка (Херсонщина), вибух складу боєприпасів
10 липня – Херсон. Удар по військовій частині росгвардії
10 липня – Донецьк, Київський, Іловайський, Калінінський район. Вибух 8-ми складів боєприпасів
10 липня – Чистякове (Донеччина), вибух складу боєприпасів
11 липня – Луганськ, вибух складу боєприпасів
11 липня – Таврійськ (Херсонщина), вибух бази РФ
11 липня – Нова Каховка, вибух складу боєприпасів
11 липня – Токмак (Запоріжжя), вибух складу боєприпасів
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