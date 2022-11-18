Катар заборонив продаж пива на стадіонах за два дні до початку чемпіонату світу з футболу
Рішення про скасування продажу пива на стадіонах ЧС було оприлюднене у п'ятницю – його ухвалено на вимогу королівської родини
Про це повідомляють західні ЗМІ.
За даними The Times, вирішальну роль в ухваленні рішення про обмеження продажу пива на стадіонах відіграло втручання королівської родини Катару.
Daily Mail уточнює, що на цей час уболівальники можуть купити алкоголь у готелях, ресторанах, фанзонах (у певний час) та біля стадіонів. Якщо ж рішення влади Катару набуде чинності, то пива не буде й біля арен.
На офіційних майданчиках пінта пива (близько 0,5 л, - ред) коштуватиме майже 12 фунтів (13,8 євро), відвідувачі зможуть купити не більше чотирьох пінтів на людину. Тих, хто таки нап'ється, будуть відправляти в спеціальні "зони тверезості", щоб вони оговталися.
Рішення Катару підтвердили у ФІФА, зробивши офіційну заяву.
"Після обговорення між владою країни-господарки (Катару) та ФІФА було ухвалено рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників, інших місцях для фанатів та ліцензованих закладах, прибравши точки продажу пива з територій стадіонів ЧС-2022 у Катарі.
Це не вплине на продаж Bud Zero (безалкогольне пиво - прим.), яке, як і раніше, буде доступне на всіх стадіонах чемпіонату світу в Катарі", — йдеться у повідомленні ФІФА.
Раніше повідомлялося, що це ставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з Budweiser, який у такому разі буде порушено. Згідно з договором, пиво цієї марки мали продавати в Катарі під час турніру. Якщо цього не буде зроблено, то ФІФА порушить контракт.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу у Катарі стартує 20 листопада.
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