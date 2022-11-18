Про це повідомляють західні ЗМІ.

За даними The Times, вирішальну роль в ухваленні рішення про обмеження продажу пива на стадіонах відіграло втручання королівської родини Катару.

Daily Mail уточнює, що на цей час уболівальники можуть купити алкоголь у готелях, ресторанах, фанзонах (у певний час) та біля стадіонів. Якщо ж рішення влади Катару набуде чинності, то пива не буде й біля арен.

На офіційних майданчиках пінта пива (близько 0,5 л, - ред) коштуватиме майже 12 фунтів (13,8 євро), відвідувачі зможуть купити не більше чотирьох пінтів на людину. Тих, хто таки нап'ється, будуть відправляти в спеціальні "зони тверезості", щоб вони оговталися.

Рішення Катару підтвердили у ФІФА, зробивши офіційну заяву.

"Після обговорення між владою країни-господарки (Катару) та ФІФА було ухвалено рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників, інших місцях для фанатів та ліцензованих закладах, прибравши точки продажу пива з територій стадіонів ЧС-2022 у Катарі.

Це не вплине на продаж Bud Zero (безалкогольне пиво - прим.), яке, як і раніше, буде доступне на всіх стадіонах чемпіонату світу в Катарі", — йдеться у повідомленні ФІФА.

Раніше повідомлялося, що це ставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з Budweiser, який у такому разі буде порушено. Згідно з договором, пиво цієї марки мали продавати в Катарі під час турніру. Якщо цього не буде зроблено, то ФІФА порушить контракт.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу у Катарі стартує 20 листопада.

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