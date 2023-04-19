Про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Ґвалтували, розбещували, знущались - 36 епізодів злочинів над малолітніми дітьми - 18 із яких особливо тяжкі. 29-річна мешканка Броварщини спільно з цивільним чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, піддавали тортурам та здійснювали сексуальне насильство над дітьми", - ідеться у повідомленні.

Нєбитов додав, що жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством. Наразі життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує.

За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.