Катували і ґвалтували дітей: жительці Київщини та її співмешканцю загрожує до 15 років, справа вже у суді
29-річна жінка та її співмешканець протягом тривалого часу морили дітей голодом, катували і чинили сексуальне насильство над ними
Про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Ґвалтували, розбещували, знущались - 36 епізодів злочинів над малолітніми дітьми - 18 із яких особливо тяжкі. 29-річна мешканка Броварщини спільно з цивільним чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, піддавали тортурам та здійснювали сексуальне насильство над дітьми", - ідеться у повідомленні.
Нєбитов додав, що жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством. Наразі життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує.
За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
- Поліція затримала 54-річного мешканця Івано-Франківської області, який шантажував 27-річну жінку інтимними фото і відео.
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