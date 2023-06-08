Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Їм оголошено підозри за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - створення і керівництво злочинною організацією, катування ув'язнених виправної установи та вимагання.

За даними слідства, зловмисники створили злочинну організацію, учаники якої упродовж 2016 – 2021 років з метою вимагання коштів систематично катували ув'язнених, застосовуючи різні тортури.

"Вони замотували їх в мокрий матрац і доводили до стану удушення, затискаючи обличчя. Також наносили удари пластиковою або дерев'яною палицею по стопах, сідницях, відбивали фаланги пальців рук. Наносили удари кулаком в область хребців шиї, від яких потерпілі на мить втрачали координацію або взагалі свідомість, викручували руки за спиною. Ще одним видом катувань було занесення під нігті грибкових інфекцій забрудненою швейною голкою. Зв'язували ув'язнених, тримаючи їх в знерухомленому стані тривалий час, заставляли довго стояти в одному положенні протягом 12 годин і навіть більше. Також вони практикували інше жорстоке поводження", - йдеться у повідомленні.

Від членів родин потерпілих зловмисники вимагали переводити кошти за припинення тортур на банківські картки родичів днювальних і старших днювальних, які потім готівкою передавали кошти у посилках до колонії.

Раніше у цьому провадженні було притягнуто до відповідальності 5 засуджених, які входили до складу злочинної організації - катували інших ув'язнених та вимагали в них кошти за вказівками керівництва колонії.

Про катування в бердянській колонії було знято фільм-розслідування "Бердянськ. Зона 77", який було оприлюднено в мережі Інтернет.

У 2020 році колонію відвідала делегація Європейського Комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. У доповіді за результатами візиту йшлося, що в закладі панує атмосфера залякування та насильства. Комітет зазначив, що за останні 30 років упродовж візитів до 47 держав-членів Ради Європи майже не було в'язниць, де би стільки ув'язнених відмовлялися розмовляти, як у бердянській колонії.