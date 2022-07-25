Кавоманам тут не місце: як мерія добиває бізнес у Львові

"Це був ресторан з терасою, кав’ярня і два поверхи гостьових кімнат, збудовані на березі річки Полтва, як тепер протікає під проспектом Свободи. І тут завжди збиралася львівська еліта, особливо в часи різних змін, революцій. В нас є дані, що Іван Франко, сидячи за столиком Віденської кав’ярні, писав свої твори", – розповідає власник Віденської кав’ярні Олег Мандюк.

"Готель Відень і Віденська кав’ярня знамениті не тільки у Львові, не тільки в Галичині, але, напевне, в цілому світі. Подейкують навіть, що Франс Йосиф, коли їхав в Оперний театр на виставу, завжди полюбляв прийти сюди на філіжанку доброї кави", – додає Олег Лихач, народний артист України, постійний відвідувач кав’ярні.

В радянські часи з кав’ярні облаштували кулінарне училище. Але після здобуття Україною незалежності Олег Мандюк вирішив відновити історичну справедливість.

"Ми відкрили її, відновили Віденську кав’ярню в 1998 році. В часи революції і в 2004-му році, і в 2014-му Віденська кав’ярня була штабом, куди приходили добровольці, яких централізовано відправляли до Києва, збиралися речі, які передавали тим людям, які були на майданах. Тобто, Віденська кав’ярня у Львові виконує не тільки функцію суто ресторанну, але є місцем збору політичних, громадських діячів", – каже власник Олег Мандюк.

Також за всіх режимів, окрім совітського, біля кав’ярні працював літній майданчик, який цього року, вперше після відновлення, пустує. Аби отримати дозвіл на його облаштування власник зібрав усі необхідні документи, вчасно їх подав до міськради, але на диво – отримав відмову. Міським чиновникам раптом не сподобались вікна на терасі, які тут встановили ще під час реконструкції у 2003-му році.

Через вікна влада не погодила встановлення літнього майданчику. Їх чиновники наказали демонтували. Кав’ярня оскаржила таку забаганку у Львівському окружному адміністративному суді і перемогла. Припис міськради про демонтаж вікон - незаконний.

"Судовий процес відбувся, а дозволу на літній майданчик ми так і не отримали. Після суду, 10-го травня, Галицька районна адміністрація нам прислала припис про демонтаж нашого літнього майданчика, в зв’язку з тим, що у нас немає дозвільних документів", - каже Оксана Стадник, директорка Віденської кав’ярні.

Ресторану довелося прибрати майданчик, поки новий припис оскаржують в суді.

"Протягом, як мінімум, двох десятків років я тут перебуваю достатньо частенько. З різних причин. Переважно це зустрічі дружні, в меншій мірі - ділові. От сьогодні я чекаю на друзів, які приїхали з південного Миколаєва. Домовилися на майданчику коло Віденки, приходжу, а літнього майданчика немає. Зараз Львів став прихистком і місцем відносного спокою в Україні. І властиво, що літній майданчик Віденської кав’ярні є саме таким місцем, де можна відпочити душею, тілом. Це дуже гарне місце і я, відверто кажучи, абсолютно не розумію кому він заважає", – обурюється постійний клієнт Віденської кав’ярні Славко Нудик, учасник вокальної формації "Піккардійська терція".

"Дуже шкода, що з незрозумілих причин комусь це не до вподоби, що не працює літній майданчик. Бо Львів з такими от майданчиками, де можна попити каву, посидіти під парасолькою, має свій певний європейський шарм. І споживання кави – це ціла культура в житті львів’ян. Дивно і прикро, що немає змоги пити каву в цьому місці", – додає Олег Лихач, народний артист України, постійний відвідувач кав’ярні.

Тим часом бізнес несе збитки, оскільки робота на літньому майданчику – це близько 40% всього річного доходу.

"За минулий рік ми сплатили до міського бюджету більше, ніж пів мільйона гривень податків, це є і податок по зарплаті, це є оренда майданчика, за землю. Хіба це малі кошти для міста? Ми готові працювати, ми готові приймати гостей, поїти їх смачною кавою і давати якісні продукти, але наша Львівська міська рада не дає нам можливість зараз це робити", – жаліється Оксана Стадник, директорка Віденської кав’ярні.

Ми звернулись з журналістським запитом до Львівської міськради. Проте із відповіддю у Ратуші не поспішають. Тим часом Віденська кав’ярня виграла другий спір проти міста. Львівський адміністративний суд визнав протиправною діяльність Управління архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради та зобов’язав останніх продовжити Віденській кав’ярні дію Паспорта на розміщення відкритого літнього майданчика на проспекті Свободи, 12 у місті Львові.

І щойно Віденська кав’ярня знову повноцінно запрацювала – вже наступного дня "месники" з міськради вигадали новий спосіб засунути палки в колеса бізнесу. Пів на восьму ранку прийшли майстри та почали розбирати бруківку під літнім майданчиком Віденської кав’ярні.

"Приїхала бригада робітників, які знімають бруківку на майданчику, без жодних дозволів на роботи, без жодних пояснень, що вони тут планують робити. Сказали, що вони шукають якийсь каналізаційний люк і будуть розбирати весь майданчик", – розповідає власник Віденської кав’ярні Олег Мандюк.

Після приїзду поліції робітники просто розійшлися, залишивши після себе розібрану бруківку та обгороджену сіткою територію майданчика.

Чи вказує ця історія на вирішення господарських проблем міста? Чи може, радше, на особисту вендету керманича Андрія Садового або цільове знищення львівського бізнесу, якому й так не солодко?

"Підстава цього - це специфічне бачення міського голови Садового. Всі дії чиновників міської влади вчиняються безпосередньо за його безпосередньої вказівки. І міський голова, перебуваючи тут, на Віденській кав’ярні, особисто дав розпорядження цей майданчик демонтувати", – продовжує ділитися своїми роздумами власник Олег Мандюк.

Ми ж уклінно просимо Андрія Садового прокоментувати ситуацію щодо Віденської кав’ярні та надати відповідь на журналістський запит, адже ця історія точно матиме продовження. Четверо з п’яти відвідувачів Віденки - львів’яни, для яких кава тут – навіть не звичка, а традиція. І відмовлятись від своїх традицій в угоду бургомістра львів’яни не стануть.