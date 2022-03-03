Казахстан заявив про свій нейтралітет у війні Росії проти України. Там виступають за врегулювання ситуації шляхом переговорів. Про це інформує Еспресо.TV.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

"Я розмовляв з президентом Володимиром Путіним про розвиток торговельно-економічних відносин. Я сказав, що дуже важливо дійти згоди щодо ситуації в Україні шляхом переговорів", - написав Токаєв в Twitter.



А заступник міністра оборони Султан Камалетдінов заявив, що "конфлікт Росії та України до Казахстану ніякого відношення не має. Ми не підтримуємо ні ту, ні іншу сторону. У цьому плані ніяких питань бути не може.



Додамо, що ексголова комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв заявив, що з боку Росії також чиниться безпрецедентний тиск на Казахстан з вимогою стати на її бік у війні проти України. За останніми заявами президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, зазначив Мусаєв, помітно що влада Казахстану також готова в режимі секретності надати допомогу Росії.

Зазначимо, що Казахстан заявив, що не визнає контрольовані Росією терористичні псевдореспубліки "ДНР" і "ЛНР", визнання яких Путін використовував як привід для вторгнення в Україну.

Також повідомлялося про відмову цієї країни на прохання приєднатися до війни проти України.



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