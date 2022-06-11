Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Кажуть, що буде епідемія холери! Треба купляти ліки!" Насправді холера – це гостре інфекційне захворювання, що розвивається при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae, а найкращим способом профілактики є вакцинація, а не ліки.



Інформація про те, що в Україні зафіксовані спалахи холери, неправдива, адже випадків захворювання нині не зареєстровано.

"Кажуть, що вже не можна нічого мити сирою водою! Вода у водоймищах вже заражена, купатися не можна" – це фейк. У жодній із водоймищ України холера не знайдена.



У пресслужбі наголошують на важливості користування для їжі води в пляшках, або кип'ятиння рідини, бо бактерія помирає при високій температурі.



"На сьогодні вся інформація, яку ви читаєте "від перевірених джерел", поки що на рівні конспірології. Перевірену інформацію читайте в офіційних новинах своєї громади/міста", – пишуть в ЦПД.

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